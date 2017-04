Selgusid Kangerti tiimikaaslased Fleche Wallonneks

Tegemist on 200,5 km pikkuse Ardennide klassikuga, mis peaks sobima puhastele mägironijatele. Finiš on legendaarse Mur de Huy tipus ja suure tõenäosusega pannakse just lõputõusul paika lõplik paremusjärjestus. Mur de Huy on kaks kilomeetrit pikk, kuid keskmine tõusuprotsent on 10 ja kohati koguni 20, vahendas Rattaprofid.ee.

Lisaks Kangertile paneb Astana välja Laurens De Vreese, Aleksei Lutsenko, Jakob Fuglsangi, Michael Valgreni, Pello Bilbao, Nikita Stalnovi ja Andri Grivko. Suure tõenäosusega osaleb Kangert ka 5. mail algaval Giro d’Italial. Enne seda sõidab eestlane Liege-Bastogne-Liege’i ühepäevasõidul ja Romandia velotuuril.

Kolm viimast korda on Fleche Wallonnel esikoha pälvinud Alejandro Valverde. Kokku on Movistari meeskonnas pedaalival hispaanlasel ainsana neli Fleche Wallonne võitu.