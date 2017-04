Treeningplaane muutnud Mätas sihib MM-i: tiitlivõistluste kohad loevad

Aprilli lõpus 33-aastaseks saav Mätas on aastaid olnud Eesti odaviskajatest stabiilseim ning pääsenud mitu korda tiitlivõistluste finaali. Eelmisel aastal sai ta Amsterdami Euroopa meistrivõistlustel neljanda koha, kuid Rio olümpial piirdus kvalifikatsiooniga. Peagi algava hooaja eel on kogenud Mätas teinud mitmeid muudatusi.

"Kui varem oli põhirõhk füüsilisel ettevalmistusel, siis nüüd tehnikal," ütles Mätas Vikerraadiole. "Laagris tegin 15 päeva jooksul 11 visketrenni, mida on ligi kaks korda rohkem kui varem. Tehnika on paranenud ja nii on kõige lihtsam meetreid juurde võita."

Viimased viis aastat tegi Mätas koostööd koduse konkurendi Magnus Kirdiga, kuid hiljuti läksid meeste teed lahku. "Mul oli aasta lõpus tööl kiire, kuid Magnus tahtis saada rohkem tähelepanu, milleks mul polnud piisavalt aega."

Mätta meelest on aasta algus kulgenud positiivses suunas. "Märtsi alguses mind koondati töölt ning nüüd saan ennast täielikult spordile pühendada," rõõmustas Mätas. "Olen praegu paremas seisus, kui varasematel aastatel aprillis."

Hooaeg kulmineerub augustis Londonis toimuvate maailmameistrivõistlustega, mille odaviskenorm on sarnaselt Rio olümpiaga 83 meetrit. Mätase isiklik rekord on 2013. aastast 83.48. "Kuigi stabiilselt on tore häid tulemusi teha, maksavad tiitlivõistluste kohad," teab Mätas. "Seetõttu olen eesmärgiks seadnud MM-il pääsu esikaheksasse, et teeniks olümpiakomiteelt kaheks järgmiseks aastaks korraliku stipendiumi."

Mätas vaatab juba praegu ka 2020. aasta Tokyo olümpiamängude suunas. "Järgmise olümpiatsükli kavatsen kindlasti kaasa teha," lisas Mätas.