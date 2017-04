Janno Ligur üritab teadlaste abiga tippu jõuda

Teist aastat TTÜ-s mehaanikainseneri ametit õppiv Ligur tunnistas, et nende tiimi eelarve on konkurentide omast väiksem, kuid üht-teist kauslikku õnnestus neil ära teha. "Saime masinat koos Tehnikaülikooli õppejõududega arendada," ütles Ligur ETV-le. "Raha on meil vähe, kuid teeme tööd selle nimel, et seda juurde saada."

Liguri sõnul jätkatakse tänavu sama tehnikaga mis mullu. "Oleme igal etapil seadnud eesmärgiks pääsu finaali," ei varjanud Ligur. "Maksimaalse õnnestumise korral tahaksime hooaja kokkuvõttes kerkida pjedestaalile."

Aasta algab Liguri jaoks sel nädalavahetusel Portugalis toimuva etapiga. "Mulle see rada meeldib ja sobib," lausus Ligur.