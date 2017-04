TLÜ ja Rapla vaheline duell jätkub täna Tallinnas

Laupäeval Raplas oli FCR Media lisaajal numbriliselt parem 79:74. Rapla tabas paremini kaheseid (49 vs 42 %), TLÜ kolmeseid (36 vs 29 %) ja vabaviskeid (78 vs 64 %). Ja kui laud oli võrdne, siis Rapla võitis korvisöötude skaalas 28-16, pallikaotusi tegi Rapla 17 TLÜ 25 vastu, teatas Eesti Korvpalliliit.

Avamängus kogus võitjate poolel Pirgit Püü 24 pt, 4 lp, 4 rs ja 5 vl, Annika Köster 17+7 lp, Laina Mesila-Kaarmann 17+8 lp, Darja Lipanskaja 10+4+8 ja Francis Donders 4+4+10+5. TLÜ poolel: Samantha MacKay 21+6+6, Trine Kasemägi 17+11 lp, Mirjam Nikolai 10 pt, Viive-Kai Rebane ja Rosemary Rits 9 pt.

Omavaheliste mängude seis käesoleval hooajal eri turniiridel on 4-1 FCR Media/Rapla KK-le.

Kui Rapla klubi peatreeneri Howard Frieriga tegima pärast võidukat avamängu juttu, siis seekord andkem sõna teisele poolele, TLÜ treeneriametis olevale Kersti Sirelile.

Finaalseeria on suuresti veel ees. Avamäng Raplas läks lisaajale. Võrdne mäng, ka eeldused üsna fifty-fifty. Mis otsustas võidu Raplale?

Statistikast lähtudes üks vabavise mängu lõpus. Lõppkokkuvõttes nad võitsid - seega olid paremad.

Kas on lootust, et fännid võiks näha viiemängulist finaali? Mullu ei tulnud.

Lootus sureb viimasena. Hooaja käiku silmas pidades on selge, et nad on favoriidid, aga me pole murdunud.

Eraldi peab küsima ka vahekorra kohta võrdluses FCR Media/Rapla KK-ga: nemad olid tänavu edukamad, jõudes poolfinaali. Miks seekord niipidi? Ka omavahelistes mängudes liigas jäite alla, kõige napimalt kodus talvel kolme silmaga.

Suur tunnnustus konkurentidele! Tõsi, jäime alla liiga omavahelistes mängudes, aga me oleme väga õnnelikud, et suutsime ühes sarja neid ületada ja võita 2016 karikavõistlused.

Uued (vanad) mängijad liitusid hooaja sees - Viive-Kai Rebane ja Mirjam Nikolai. Suur tugi, aga ka omajagu muutusi koosseisus, mängus. Mis nende liitumine endaga kaasa tõi?

Viive-Kai ja Mirjami liitumine on kahtlemata meile palju jõudu juurde andnud. Me oleme tõesti väga õnnelikud, et sellised kogenud mängijad meiega liitusid. Kindlasti ei piirdu see rahulolu pelgalt meie naiskonna tegemistega vaid usutavalt suudavad nad ka oma mänguga meie rahvuskoondise tegemisi toetada ja aidata.