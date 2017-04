Kimi Räikkönen: Vetteli edu ei tee mind näljasemaks

Sakslase meeskonnakaaslane Ferraris Kimi Räikkönen pole poodiumile veel kerkinud, kuid Vetteli edu soomlast ei kõiguta. "Tema edu ei tee mind näljasemaks," sõnas Räikkönen. "Mul on Vetteli üle hea meel, kuid minu eesmärgiks on oma tööd teha alati järjest paremini, ükskõik mis seisus ma ka olen."

Räikkönen on olnud Vettelist aeglasem, aga see teda ei häiri. "Oleme umbes selles punktis, kus peame olema," tõdes soomlane. "Meil on vaja kvalifikatsioonis kiirust juurde saada. Küsimus on lihtsalt pisiasjades."