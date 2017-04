Petra Kvitova: teen kõik selleks, et Prantsuse lahtistel mängida

Mullu jõulude eel enda kodus noarünnaku ohvriks langenud kahekordne Wimbledoni võitja Petra Kvitova avaldas sotsiaalmeedias, et teeb kõik selleks, et saaks tenniseväljakutele naasta tänavuseks Prantsusmaa lahtiste turniiriks.

Viimati novembris tennist mänginud 27-aastane tšehhitar kirjutas, et ta on edukalt vigastustest taastunud ning soovib teha kõik endast oleneva, et ta oma ühel lemmikturniiril mängida saaks.

Kuna tähtaeg lähenes, siis andis Kvitova oma nime üles ka esialgsesse osalejate nimekirja, kuid tšehhitari sõnul sellest mingeid järeldusi veel teha ei saa.

"See ei tähenda kahjuks veel seda, et ma kindlasti Pariisis mängida saan. Kuid annan endast parima ja hoian positiivset joont," tõmbas Kvitova toetajatel veidi tuure tagasi.