Eesti curlingunaiskond hoiab maailma edetabelis tugevat positsiooni

Eesti curlingunaiskond langes maailma edetabelis ühe positsiooni võrra. Eesti võistkonda edestas Ungari naiskond kellel on samuti 114 punkti. Eesti naiskonna reitingule on edu toonud Euroopa meistrivõistlustel A divisjonis mängimine 2014. ja 2015. aastal. 2016. aasta EMil saavutati B divisjonis 3. koht, millega jäädi esimesena A divisjonist välja.

Naaberriikidest edestab Eesti sportlasi curlingu maailma edetabelis 14. kohal asuv Soome naiskond ja 16. kohal olevad Läti sportlased. Kokku on edetabelis 56 riiki. Esikolmik on Kanada, Šveits ja esikolmiku uustulnuk Venemaa.

Eesti naiskonna kapten on Maile Mölder ja treener Erkki Lill.

Eesti mehed on maailma curlingu edetabelis langenud kuue positsiooni võrra 31. kohale. Eesti meeskond pole A divisjonis seni mänginud ja 2016. aastal langeti korraks ka C divisjoni. Siiski suutis Eesti meeskond võidelda tagasi B divisjoni ja sinna ka püsima jääda. Meeste edetabelis on samuti 56 riiki. Meeste edetabelit juhivad Kanada, Rootsi ja Norra meeskonnad.

Eesti meeskonna kapteniks on Martin Lill ja treeneriks Graeme Adam.

2017. aasta Euroopa meistrivõistlustele lähevad Eestit esindama koondised, mille kapteniteks on Marie Turmanni ja Harri Lill.