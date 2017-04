Käsipalli meistriliigas algavad veerandfinaalid

18.04 (kell 19.30) Viimsi Keskkool: Viimsi/Tööriistamarket - Aruküla

Omavahelised mängud põhiturniiril: 42:28; 36:24; 34:26

Põhiturniiril kolmanda koha saanud Viimsi/Tööriistamarket teenis põhiturniiril Aruküla üle kolm kindlat võitu. Meeskonna peatreener Ain Pinnonen sõnas, et tema hoolealustel vedas veerandfinaalvastasega.

"Juba seegi, et nad on ikkagi koha võrra tagapool kui Tallas, näitab midagi. Aga põhiturniiril tundus küll, et Arukülaga mängud sobivad meile paremini kui Tallasega," rääkis Pinnonen. "Aruküla komplekteeritus on pisut viletsam. Taga neil eriti viskejõudu pole."

Pinnoneni sõnul loodab ta veerandfinaalis koormusi jagada, et eeldatavas poolfinaalseerias HC Kehra/Horizon Pulp&Paperiga värskust säilitada. "Aga kõigepealt peame siiski veerandfinaaliga hakkama saama," ei soovinud Pinnonen asjade kulgemisest liigselt ette tormata.

Aruküla loots Toivo Järv sõnas, et veerandfinaali pääsemine on tema jaoks juba sisuliselt eesmärkide täitumine. "Nooremad mängijad on kindlasti hea hooaja juba ära teinud. Selge on see, et Viimsi tase on kõrgem. Kui nad mängivad enda tasemest välja vähem kui 60%, siis võib midagi nende vastu õnnestuda, aga muidu kipuvad nad ikka selgelt tugevamad olema."

19.04 (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC - HC Tallas

Omavahelised mängud põhiturniiril: 26:21; 35:26; 30:25

Omavaheline mäng karikaturniiril: 27:22

Mullune finalist Viljandi HC leppis tänavu põhiturniiril neljanda kohaga, mis tähendab, et veerandfinaalseerias tuleb kohtuda HC Tallasega ja võimaliku edu korral juba poolfinaalis mulluse tiitlivõitja Põlva Servitiga.

Viljandil oleks olnud võimalik põhiturniiri neljandat kohta vältida, kui viimases voorus poleks saadud kaotust Viimsi/Tööriistamarketilt. "Ega me selles mängus otseselt kehvad ei olnud. Realiseerimine oli lihtsalt väga vilets. Eksisime palju lubamatult lihtsates olukordades," meenutas Viljandi peatreener Marko Koks möödunud nädalal peetud kohtumist.

Tallase vastu on Viljandi sel hooajal teeninud neli võitu, millest kolm on saadud viieväravalise ülekaaluga. "Kaotushirmu meil tegelikult neis mängudes tekkinud pole. Samas on hooaeg olnud nii pikk, et eelmisi kohtumisi ei maksa väga meenutada," sõnas Koks ja avaldas lootust, et saab veerandfinaali avavaatuseks kokku parima võimaliku koosseisu.

Meistriliiga debütandi Tallase peatreener Jüri Lepp sõnas, et põhiturniiri viies koht tähendab tema jaoks hooaja eesmärkide täitmist. "Aga kuna me oleme hästi treeninud, siis miks mitte edasi mängida. Viljandi on senistes mängudes ikka kindlalt parem olnud, aga teatud momentidel oleme neil suutnud natuke elu raskemaks ka teha."

Veerandfinaalide ajakava:

18.04.17 19:30 Viimsi Keskkooli spordikeskus Viimsi/Tööriistamarket – Aruküla

19.04.17 19:00 Viljandi Spordihoone Viljandi HC – HC Tallas

20.04.17 19:00 Aruküla Põhikooli spordisaal Aruküla – Viimsi/Tööriistamarket

21.04.17 19:00 Kuristiku Gümnaasiumis spordisaal HC Tallas – Viljandi HC

ja vajadusel

23.04.17 19:30 Viimsi Keskkooli spordikeskus Viimsi/Tööriistamarket – Aruküla

24.04.17 19:00 Viljandi Spordihoone Viljandi HC – HC Tallas

Veerandfinaalis mängitakse ühe meeskonna kahe võiduni. Juhul kui mäng lõpeb normaalajal viigilise tulemusega, siis mängitakse lisaaeg 2x 5minutit. Juhul kui lisaaeg jääb ka viiki, selgitatakse võita 7-m karistusvisetega.