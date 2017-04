Nädala lugemissoovitus: kadunud mängusärgid ja poksija, kes ei loe skoori

ESPN-i kõrval on Sports Illustrated teiseks ookeanitaguse longform-stiilis spordiajakirjanduse lipulaevaks ja nende seerias "True Crime" leiavad käsitlust lood, milles kohtuvad sport ja krimi. SI artiklid on alati kaunilt üles ehitatud ja erandiks pole ka see eelmisel nädalal ilmunud põnev lugu, milles Robert Klemko ja Jenny Vrentas uurivad, kes oli ameerika jalgpalli legendi Tom Brady mängusärkide kadumise taga, mis motiivid neid kannustasid ja kuidas FBI poliitiliselt laetud õhkkonnas Mehhiko ametivõimudega koostööd tegi. Huvilistel on võimalus kuulata ka podcasti, milles Klemko ja Vrentas räägivad, kuidas lugu valmis.

Kui NBA põhihooaeg läbi saab, hakkavad inimesed loomulikult rääkima eesootavatest play-off'idest, kuid ka sellest, kes võiks võita põhihooaja kõige väärtuslikuma mängija auhinna. Lõppenud hooajal paistsid erakordsete individuaalsete sooritustega silma Oklahoma City Thunderi staar Russell Westbrook ja liiga kuulsaim habemik, Houston Rocketsi täht James Harden, kuid lisaks neile kuuluvad vestlusse ka Kawhi Leonard, LeBron James ning Stephen Curry. ESPN-ile kuuluv FiveThirtyEight on olukorra lahendanud graatsiliselt, toetades viies lühiartiklis nii Westbrooki, Hardenit, Leonardit, Curryt kui Jamesi. Curryst ilmus möödunud nädalal huvitav lugu ka GQ-s, autoriks Andrew Corsello.

29. aprillil astuvad Londoni Wembley staadionil täismaja ees poksiringi 41-aastane ukrainlane Vladimir Klitško ja temast 14 aastat noorem britt Anthony Joshua, kes sai profiks vähem kui neli aastat tagasi ning on kõik 18 senist vastast alistanud nokaudiga sellel lihtsal põhjusel, et peab poksi skoorilugemist liialt keeruliseks ja eelistab matši kiirelt ära lõpetada. Joshua iidoliks on Mike Tyson, kuid ainult ringis - väljaspool seda on britt eesmärgile sajaprotsendiliselt pühendunud ja ei taha meedias liigset kära tekitada.

Eestlastele pole ultratriatlonite ja -maratonide kontseptsioon võõras, kuid ilmselt on paljud endale esitanud küsimuse: miks inimesed seda endale teevad? Seda arusaamatumana võivad tunduda Barkley Maratonid, viis umbes 30-35 kilomeetri pikkust ringi karmis Ida-Tennessee mäestikus, mille käigus peavad võistlejad armutu raja läbima vähem kui 60 tunniga. GPS on keelatud, abi on võimalik saada vaid iga ringi lõpus ning osalejaid ei viida rajaga kurssi võistluseelse ööni. Alates 1986. aastast toimunud ultramaratoni starti on läinud enam kui tuhat, aga lõpetanud vaid 15 inimest.

57-aastane Jorge Sampaoli on mees, keda seostatakse Argentina jalgpallikoondise vaba peatreeneritooliga ehk kõige enam. These Football Times heitis pilgu Sampaoli treenerikarjääri algusesse ning uuris, kus peituvad mehe, kes töötas veel 15 aastat tagasi pangatellerina ning oli sunnitud oma jalgpallifanatismi tõttu lahutama 20 aastat kestnud abielu, juured.

Nädala parim fotoessee tuleb GQ-lt, kes saatis Nils Ericsoni vaatama, kust sirguvad maailma kõige kiiremad inimesed. Teisisõnu külastas Ericson Jamaica keskkoolide kergejõustikumeistrivõistlusi ja pani neli päeva kestva pöörase jõukatsumise oma fotode abil säravalt elama.

Sellel nädalal jõudis vaatajateni ka järjekordne episood mitmete auhindadega pärjatud ESPN-i dokfilmisarjast 30 for 30. Seekordses jaos võttis režissöör Jonathan Hock vaatluse alla ühe USA vastuolulisima korvpallitreeneri John Calipari, kes on viimased kaheksa aastat olnud kuulsa Kentucky ülikooli juhendaja. Muuhulgas leiab "One and Not Done" nime kandev episood vastuse küsimusele, miks kupatab Calipari noored korvpallurid ülikoolist võimalikult kiiresti minema ning mida ta ise arvab skandaalidest, mis on tema karjääri tumeda varjuna saatnud.

Siinpool ookeani on longform-spordiajakirjanduse vaieldamatuks kuningaks prantslaste L'Equipe, mille fantastiliselt kujundatud artiklid väärivad vaatamist ka siis, kui prantsuse keel suus ei ole ning tõlkeprogrammide abi kasutada ei taha. Vahepeal pakub L'Equipe lugemiseks ka ingliskeelseid lugusid, nagu artikkel Inglismaa jalgpallilegendist Paul Gascoigne'ist.