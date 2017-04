Neymar: Barcelona suudab ka Juventuse vastu tagasi tulla

Hispaania jalgpalliklubi Barcelona ründaja Neymar on kindel, et Kataloonia meeskond suudab korrata Meistrite liiga kaheksandikfinaalis tehtud imet ning tulla välja kaotusseisust ka Torino Juventuse vastu.

Mäletatavasti kaotas Barcelona kaheksandikfinaali avamängu prantslaste Paris St. Germaini vastu 0:4, kuid kordusmängus suudeti võtta emotsionaalne 6:1 võit ja sellega liiguti koondskooriga 6:5 veerandfinaali.

Veerandfinaali avamängus itaallaste Juventuse vastu pidi Barcelona oma väravast välja võtma kolm palli, kuid brasiillasest ründetähe Neymari sõnul suudetakse ka sellest olukorrast välja tulla.

"Me peame uskuma, et me suudame seda. Kuigi meil on vastas teistsugune meeskond, siis meie meeskond on ikkagi sama. Me tegime seda üks kord ning suudame teha ka teine kord. Peame endast andma absoluutse maksimumi. Kui kõik läheb hästi, siis teeme veel ühe tagasituleku," vahendas Reuters brasiillase sõnu.

"Ma usun meie meeskonna võimu. Meie jaoks on hetkel kõik kadunud, seega kaotada pole enam midagi, kuid kõik on võimalik võita," lisas Neymar.

Juventuse kaitsja Georgio Chiellini nägi Barcelona imelist võidumängus PSG vastu ning tunnistab, et Hispaania klubi kujutab koduplatsil endast suurt ohtu.

"Me peame mängima kompaktselt ning ei tohi hirmu välja näidata. Barcelona on nagu hai, kes vere lõhna tundes lõpetab su piinad. Me peame nad oma väravast hoidma võimalikult kaugel.

Korduskohtumine peetakse kolmapäeva õhtul.

Teisipäeval kohtuvad Leicester City - Madridi Atletico (avamäng 0:1) ja Madridi Real - Müncheni Bayern (2:1). Kolmapäeval on kavas veel ka mäng Monaco - Dortmundi Borussia (3:2).