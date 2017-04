LHV tervisejooks ja -kõnd motiveerib regulaarselt liikuma

LHV tervisejooks ja kõnd sarja avaetapp toimub kolmapäeval, 19. aprillil Kadriorus ja neljapäeval, 20.aprillil Lauluväljakul. Kokku on sarjas septembri lõpuni kavas 21 etappi ning iga etapp toimub sama nädala kolmapäeval ja neljapäeval, mis võimaldab osalejatel valida endale sobivam aeg. Etapid toimuvad vähemalt seitsmeteistkümnel erineval Tallinna ja selle naabervaldade tervise- ja liikumisrajal. Lisaks tavapärastele etappidele on kavas ka seiklusspordi, karnevali ja jooksuvõistluste etapid.

Sarjas osalemiseks on vaja moodustada nelja- kuni viieliikmeline tiim ning registreerida see veebilehel www.stamina.ee/tervisejooks Osaleda saab ka individuaalselt. Kõik osavõtjad saavad isikliku ajavõtukiibi, mis fikseerib nende stardi- ja finišiaja ning osaluskorra.

Osalejate motiveerimiseks on sarja lõpus aktiivseimatele väärt auhinnad. Parimat võistkonda pärjatakse reisikinkekaardiga väärtuses 3000 eurot. Sellele auhinnale pretendeerivad võistkonnad, kellel on kõige rohkem punkte, st tiimid, mille vähemalt kolm liiget on enim kordi kohal käinud. Eriauhinnad on ka parimatele mees-, nais- ja segatiimidele ning individuaalosalejatele. Peale selle on loosiauhinnad igal etapil aktiivseimatele osalejatele sarja partneritelt.

Juhul, kui mõnel etapil jääb nädala sees osalemata, saab selle korra tasa teha teistel Stamina korraldatavatel rahvaspordiüritustel, milleks on DFDS järvejooksude etapid, Suple Sõtku Sörgi rahvatriatlonid ja Icebug Kõva Mehe Jooks.