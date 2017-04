Talenditreeningute Tallinna grupis käib koos ligi 50 noormängijat

Jalgpalliliidul on üle Eesti seitse tugipunkti, kus korraldatakse igal nädalal üks treening selle piirkonna talendikamatele U-14 vanuseklassi poistele. Märtsis käis 22 treeneri käe all lisatreeningul 714 mängijat. Kaks tugipunkti asuvad Tallinnas, kuhu on koondunud Harjumaa silmapaistvamad noormängijad.

Tallinnas Sportland Arenal tegutseva tugipunkti peatreeneri Andres Koogase sõnul on vanuseklassi tase ühtlane. „2004. aasta sündinud poistest on mul hea pilt juba pikalt ees olnud – endises koduklubis, Nõmme Kaljus, tegelesin selle vanusegrupiga viis aastat ning lisaks Kalju mängijatele olen seetõttu tuttav ka teiste klubide poistega. Eredalt esiletõusvaid mängijaid nagu võib-olla 2003. sündinud poiste hulgas siin pole, aga tase on stabiilne ja ühtlaselt hea.“

„Aasta esimesel kolmandikul tegeleme pallivaldamisega, sealt edasi üleminekutega nii kaitsest rünnakule kui ka rünnakult kaitsesse ja programm näeb ette, et viimasena käsitleme ka kaitsetegevuse põhi printsiipe. Lisaks saavad tugipunktid oma taset võrrelda – näiteks 24. aprillil sõidame me Rakveresse Ahtme grupiga mängima,“ lisas Koogas.

Harjumaa II grupi, kes koguneb esmaspäeviti Nike Arenal, peatreeneriks on Taavi Trasberg, kes näeb talenditreeningute kasutegurit lisaks mängijatele ka nii klubide- kui ka noortekoondiste treeneritele. „See aasta eelneb noortekoondiste moodustamisele. Tahame nendele anda edasi neid mõtteid ja standardeid, mis mängijatele lähiaastatel koondises kasuks võiks tulla. See lihtsustab ka noortekoondiste treeneritel järgmisel aastal võistkonda moodustada, sest siin on võimalus mängijatel silm peal hoida ja meil on võimalus anda kõikidele osapooltele tagasisidet mängija arengu kohta.“

Trasberg rõhutab, et talenditreeningute fookus pole ainult juhendajatele tagasiside andmine, vaid mängijad saavad tõesti väärt kogemuse. „Nad saavad iga-nädalaselt kõrgetasemelise treeningu koos Harjumaa parimate mängijatega, mis paneb neid veel rohkem pingutama, et paremaks saada. Seega peale kvaliteetse treeningu saavad mängijad näha, mis on nende hetketase ja kindlasti lisamotivatsiooni edasi areneda.“

Eesti Jalgpalli Liit on talenditreeninguid korraldanud alates 2008. aastast. Talenditreeningud toimuvad tänavu seitsmes tugipunktis üle Eesti – lisaks Harjumaa gruppidele käib iganädalane töö ka Haapsalus, Tartus, Viljandis, Pärnus, Ahtmes (Kohtla-Järve). Talenditreeningute koordinaator on Urmas Kirs.