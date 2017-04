Margaret Markvardt: hommikuse trennita olen mõnikord koolis väsinumgi

Esimesel aprillil 17-aastaseks saanud Markvardt valis üsna juhuslikult ujumise, kuigi tema isa Ago pingutas kolmel olümpial kahevõistluses ja ema Tiina tuli Eesti meistriks laskesuusatamises. "Ma käisin hästi paljudes erinevates trennides ja ujuma läksin ma esimeses klassis," sõnas Markvardt ETV-le.

"Koolis hakkasid ujumistunnid ja siis läksin ujumistrenni ka ning samal ajal tegelesin veel iluvõimlemisega ja mõndades trennides käisin ka veel natuke. Aga siis neljandas klassis tegin lõpliku otsuse, et jään ujuma, sest meie võimlemisgrupp läks laiali ja kõik läksid erinevate treenerite juurde. Sealt see otsus tuli."

Kolm aastat on Margaret harjutanud kaks korda päevas ehk tõuseb Tallinnas hommikuti kell kuus ja teeb tund või kaks kestva trenni enne kooli ja siis teise trenni peale koolitunde. "Mõnikord on ikka raske hommikul üles tõusta, aga sellega harjub ära. Tavaliselt on nii, et see hommikune trenn annab isegi energiat juurde. Mõnikord, kui lähen kooli ilma hommikuse trennita, siis olen isegi väsinum kui trenniga hommikul."

Treenerite Heidi ja Ain Kaasiku õpilane tunneb end kõige mugavalt kompleksis, liblikas ja seiliujumises. Ta on püstitanud rea Eesti juunioride rekordeid ja kerkinud mitmel distantsil Eesti naiste kõigi aegade edetabelis juba esikolmikusse. Muidugi on unistused suuremad. "Olümpiale jõudmine on alati mul unistus olnud ja tõesti loodan, et arenen veel."

Tartu võistlusel kogutud medalite järel suundus juunioride EM-iks valmistuv Margaret treeninglaagrisse Türki, kus vaim saab veidi vaheldust. "See on nii vaimselt kui füüsiliset raske ala ja motivatsiooni ei ole alati kõige kergem leida. Peab olema motiveeritud ja pingutama."