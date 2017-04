Naiste korvpallikoondise värske peatreener Rits eelistab präänikut piitsale

Tallinna Ülikooli naiskond analüüsis tänase trenni eel finaalseeria atraktiivset avamängu, mis kaotati lisaajal Raplale. Klubi peatreener Janne Rits valiti märtsis Eesti koondise uueks peatreeneriks, kuid see tema sõnul lisapingeid ei tekita ja koondislasi ta seerias ekstrasilmaga ei jälgi.

"Paljudega nendest olen koos mänginud. Ma tunnen neid läbi ja lõhki. Noorematele olen treener olnud," lausus Rits ETV-le. "Ega siin mängude ajal midagi nii väga vaadata ja analüüsida pole. See aeg tuleb maha võtta ja nendega rääkida - minu soovid paika panna ja nemad kas siis nõustuvad nendega või mitte, eks aeg näitab."

Unistusi on koondise uuel peatreeneril palju, kuid esmalt tahab ta näha alaliidu kinnitatud eelarvet. Kandidaatide nimekirjas on tal 27 naist ja esimese asjana soovib ta muuta mängu kiiremaks ehk tõsta oluliselt mängijate füüsilist taset.

"Mingi piitsaga seda tegema ei hakka, pigem ikka präänikuga ja eks esimesel kogunemisel saab asjad selgeks räägitud," lausus Rits. "Nimekirjas on 27 naist ja see tundub selline väga suur number, aga minu moto on, et kõigile tuleb võimalus anda."

Koondise uus EM-valiktsükkel algab novembris, kodune finaalseeria jätkub homme Tallinna Ülikooli kodusaalis.