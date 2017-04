Kriisa: oli väga keeruline, intrigeeriv, võimaluste ja ootustega hooaeg

"Oli väga keeruline, intrigeeriv, võimaluste ja ootustega hooaeg, mis kahjuks lõppes nii nagu ta täna lõppes," sõnas põhiturniiri kuuendana lõpetanud tiimi kogenuim Valmo Kriisa ERR-ile.

"Kindlasti ei suutnud me seda võistkonda panna nii mängima nagu me oleks tahtnud. Ja kui suutsime, siis ainult mõned mängud. Selles mõttes on muidugi kahju."

Oma tulevikuplaane ei osanud järgmisel kuul 43-aastaseks saav tagamees veel kommenteerida. "Praegu on midagi raske öelda. Vaatab, kuidas see hooaja lõpp läheb, kuidas motivatsioonivärk, tervisevärk ja kõik muud asjad on. Eks näis."