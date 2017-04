Kuusmaa: Tartu kaitse vastu saab väga raske olema

"Ma pean sellega arvestama, et see veerandfinaal oli mäng Valgaga - võistkond, kes orienteerub rohkem rünnakule kui kaitsele," kommenteeris Rapla peatreener Aivar Kuusmaa intervjuus ERR-ile.

"See, et me kolm mängu viskasime 90+ punkti, ei tähenda kindlasti seda, et poolfinaalis meil nii lihtsaks lastaks tegutseda. Üldjoontes katsetasin natuke ka uusi asju: osad asjad toimisid, osad asjad ei toiminud. Eks nüüd on meil piisavalt palju aega, et need uuesti toimima panna."

Poolfinaalis ootab Raplat usutavasti Tartu Ülikooli võistkond, kes juhib seeriat TLÜ/Kalevi vastu kaks-null.

"Eeldatavasti, kui Tartu tuleb vastu, siis Tartu oli ka põhihooaja parim kaitsevõistkond, kes lasi endale kõige vähem visata," tõi Kuusmaa välja. "Ma ei taha öelda, et meil varianti ei ole, aga eks see saab väga raske olema."