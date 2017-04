Varik ja Miil teenisid esimesel MM-etapil 14. koha

"Liivarada siin on ikka uskumatult raske, sooned on hargivaheni," ütles tiimi toetaja ja abiline Madis Olt. Varik – Miil tulid nendest rasketest ristsetest auga välja, võttes hooaja esimeselt etapilt märksa enam punkte, 15, möödunudaastasest algusest.

Laupäeval sõidetud treeningul olid eestlased oma grupis kaheksandad. Kvalifikatsioonis saadi hea start, kuid kolmandas kurvis suri tsikkel välja ning tagant õnnestus ennast juba seitsmendaks sõita, kui konkurendiga kokku põrgati ning lõpuks suudeti välja sõita kümnes tulemus ja koht finaalis. Külgvankriekipaažidest oli eestlastest kohal veel Margo Sonn – Tanel Kõiv, kes said kvalifikatsioonis 18. tulemuse ning viimase võimaluse sõidus ei suutnud nad samuti finaalikohta välja võidelda.

Pühapäeval oli Hollandis puhkepäev, finaalid toimusid täna. Varik-Miil ei saanud esimeses sõidus just parimat starti ning neil tuli raskel rajal hakata konkurentidest mööduma. Distantsi keskel sõideti välja ka parimaid ringiaegu ning finišisse jõuti ligi kümnest ekipaažist möödununa 14. kohal. Teises sõidus oli lähe pisut parem ning möödasõite tehti vähem ning lõpetati 13. kohal. Etapi kokkuvõttes said Varik-Miil 14. koha ja teenisid 15 punkti. Etapi võitsid mõlemad sõidud võitnud Etienne Bax/ Nicolas Musset (Holland/Prantsusmaa) Valentin Giraud'/ Elvis Mucenieks'i (Prantsusmaa/Läti) ja Andy Bürgler/ Martin Betschart (Šveits) ees.

Uus AYR-KTM tsikkel pidas kenasti vastu, insener Are Kaurit oli ka kohapeal abi osutamas ning enne järgmist etappi 7. mail Tšernõvtsõs, Ukrainas tuleb veel arendustöö ja testimisega tegeleda.

Samal nädalavahetusel toimus Oldebroekis ka quadide Euroopa meistrivõistluste avaetapp, kus eestlastest oli rajal möödunud aastal neljandaks tulnud Kevin Saar. Saar sai vahetult enne võistlust kätte uue Honda tsikli, ning suurepärane kvalifikatsioonitulemus – Saare esimene võit EM-i kvalifikatsioonis – näitas, et arendustöö on olnud tulemuslik. Kahjuks ei toetanud tehnika noormehe suurepärast sõiduvormi aga võistlussõitudes – esimeses sõidus asus ta kohe liidriks ning näis olevat konkurentidega võrreldes kui teiselt planeedilt, kuid pidi viiendal ringil katkestama. Teiseks stardiks saadi tsikkel töökorda ja kõik algas uuesti, kuid taas tuli rajalt maha tulla. Noormees oli ka ise väga pettunud, et hooaeg taas katkestamisega algas, kuid uus võimalus on tal juba järgmisel etapil Saksamaal 25. juunil.