Margus Uba: kahtlustan, et treenerita kaotanuks Kontaveit juba poolfinaalis

"Nagu US Open aastaid tagasi näitab, siis materjali on," lausus Uba intervjuus Vikerraadiole pärast Kontaveidi esmakordselt finaalikohaga lõppenud WTA turniiri Šveitsis. "Pärast US Openi edu 2015 oli eelmisel aastal Aneti jaoks väga täbar loosiõnn. Praegu sai Bieli turniiri eduga selgeks, et saab jälle sellise edetabelikoha, et pääseb Roland Garrosile, Wimbledonile ja suure tõenäosusega ka US Openile otse põhitabelisse."

"Et saada Grand Slam'idel paigutusi 32 hulgas - sellest on Anett veel ikkagi üpris kaugel, nii et jällegi peab lootma, et loos oleks esimestes ringides soodne. Seda on võimatu ette ennustada, aga kui vaadata, kui täbar oli see 2016, siis juba ainuüksi tõenäosusteooria ütleb, et siin on võimalik ainult paremuse poole minna. Aga ainult loosiõnne peale ei saa ka lootma jääda, ise peab väga hästi mängima ja oma võimalused ära kasutama."

Uba tähtsustas ka Kontaveidi hollandlasest treeneri rolli. "Nagu ka turniiri käigus Šveitsis oli näha, treener Glenn Schaap on väga hoolega asja juures ja teab väga vajalikel hetkedel, millisele nupule täpselt vajutada," jätkas Uba. "Ma pigem kahtlustan, et Anett oleks juba poolfinaalis lahkunud väljakult kaotajana, aga treener teadis täpselt, kuidas teda motiveerida, mida öelda."

Vahetult enne finaali algust saadeti Tallinnas viimsele teekonnale Kontaveidi vanaisa, endine Eesti Jäähokiföderatsiooni president Rein Miller. "Kui Anett ise poolfinaalis treenerile ütles, et ma ei suuda ennast motiveerida - mõtted on mujal -, siis see oli tegelikult ka täiesti arusaadav ja seda ei tohi loomulikult ette heita," lausus Uba.