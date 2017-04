John Terry lahkub Chelsea meeskonnast

36-aastane keskkaitsja on osalenud Chelsea eest 713-s liigamängus, millest viimase pidas tänavu veebruaris. Nüüd keskendub Terry treeneritarkuste ja portugali keele omandamise kõrval uue väljakutse otsingule.

"Mul ja klubil on olnud fantastilised suhted, mis jätkuvad ka pärast mu mängijakarjääri," sõnas Terry pressiteate vahendusel. "Meil on olnud väga positiivsed läbirääkimised, kuid kõike arvestades olen otsustanud, et mul on õige aeg lahkuda."

"Ma olen alati olnud teadlik, et lahkun õigel ajal ja moel ning tunnen, et selle hooaja lõpp on klubi jaoks õige moment," jätkas ka Inglismaa koondise kaptenipaela kandnud mängumees. "Tunnen, et mul on veel väljakul palju anda, aga saan aru, et Chelseas on mu võimalused piiratud. Soovin mängimist jätkata ja otsin seega uut väljakutset."

Hooajal 1998/1999 Chelsea põhimeeskonda murdnud Terry on pärast seda tulnud neljal korral Inglismaa meistriks, viiel korral karikavõitjaks, kolmel korral liigakarikavõitjaks, korra Meistrite liiga ja korra Euroopa liiga võitjaks. Lisaks on ta pidanud 78 mängu Inglismaa koondises ja löönud kuus väravat.