Gareth Bale jätab kordusmängu Bayerniga vahele

Hispaania jalgpalliklubi Madridi Reali peatreener Zinedine Zidane kinnitas, et meeskonna tähtmängija Gareth Bale ei saa teisipäevases Meistrite liiga veerandfinaali kodumängus Müncheni Bayerniga kaasa teha ja kahtlane on ka tema võimalik naasmine pühapäevaseks "El Clasicoks" Barcelonaga.

Bale sai viga eelmisel kolmapäeval veerandfinaali avamängus, mille Real võõrsil 2:1 võitis. Pärast seda pole ta osalenud meeskonna treeningutel ja ei teinud ka kaasa laupäevases koduliigamängus Sporting Gijoniga, mille Real 3:2 võitis.

Zidane ei osanud öelda, kui pikaks waleslase võistluspaus võib venida. "Me loodame, et tal pole midagi tõsist viga ja et ta on peagi meie seas tagasi," lausus Zidane mängueelsel pressikonverentsil. "Homme ta veel ei ole, me ei taha võtta mingeid riske. Loodetavasti mängib ta meiega [El Clasicos - toim.], kuid me ei saa selles kindlad olla. Vaatame asja päev-päevalt."

Bale'i see hooaeg pole kulgenud päris soovitult, sest hooaja keskel oli ta jalavigastuse tõttu peaaegu kolm kuud eemal ja naasis alles veebruari keskpaigaks. Real on tema abita siiski hästi esinenud, koduliigas ollakse liidrid ja Meistrite liigas väga lähedal kohale poolfinaalis.