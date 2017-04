EM-iks valmistuva judokoondise põhilootused on Minaškin ja Mettis

Venemaal toimunud EM-il jäi Eesti saagiks üks medal, kui kuni 100-kilogrammiste meeste seas jõudis pronksile Grigori Minaškin. Latti ei saa ka tänavu madalamale lasta. Lootused on eeskätt seotud Minaškini ja raskekaalus võistleva Juhan Mettisega. Häid esitusi ootab Eesti judoliidu president Aavo Põhjala ka meie noortelt: kuni 90 kg kaalukategoorias võistlevatelt Mattias Kuusikult ja Klenn Kaljulaidilt ning kuni 81-kiloste seas Kristjan Tõnistelt.

Vorm on aga Eesti koondislastel olnud aga kõikuv. "Nad on olnud seinast seina," tunnistas Põhjala intervjuus Vikerraadiole. "On olnud suhteliselt kõvadel turniiridel häid tulemusi, kuigi Mettis on see aasta vähem võistelnud - nüüd Tbilisis ta tegigi esimese stardi. Minaškin on nüüd palju võistelnud ja aasta alguses olid tulemused vähe paremad kui viimased, aga EM näitab, millises vormis hetkel mehed on."

Pärast Rio olümpiamänge kaotati judokoondise juures peatreeneri ametikoht, mis seni kuulus Aleksei Budõlinile. Seejärel jätkas ta Grigori Minaškini isikliku treenerina ning nüüd tegeleb ta lisaks ka Šveitsi koondise juures, kus tema ülesandeks on peaasjalikult juunioride juhendamine. "See on kindlasti positiivne. See annab hoopis teistsuguse nägemuse ja kogemuse. Kindlasti seal on koondise rahastamine ja need asjad vähe paremad kui meil," kommenteeris Põhjala.

Kuidas aga näeb judokoondise töö välja ilma peatreenerita? Aavo Põhjala arvates pole probleeme tekkinud ning järgmise kahe aasta jooksul pole koondise juhtimises muutusi näha. "Meil on vanuseklassidele määratud vastutavad treenerid, kelle sõidu tiitlivõistlustele kindlasti judoliit finantseerib. Eks aeg näitab, kuidas edasi. Kas see on hea otsus või tuleb leida peatreener, kes asja koordineeriks ja juhiks. Isiklikud treenerid valmistavad sportlased kõikideks võistlusteks ette.

"Praegu on vara öelda, kas oli hea, halb või lihtsalt neutraalne muudatus. Eks esimesed kaks aastat annavad teavet selle kohta. Positiivne on see, et isiklikke treenereid on märgatud ja neil on olümpiakomitee poolt väike tasu, mille eest nad saavad käia oma sportlastega võistlustel ja laagrites."

Pärast Euroopa meistrivõistlusi sportlastel hingetõmbeaega pole. Järgmised treeninglaagrid on planeeritud maisse ning seejärel ootab judokaid augustis MM. "Mehed tõmbavad natuke hinge ja läheb lahti ettevalmistus MM-iks. Augusti lõpus ja septembri alguses on Budapestis MM ja väga palju puhkust ei tule. Maisse on planeeritud meestele Türgi laager ja osadele Jaapanisse minek. Peale EM-i läheb kohe lahti ettevalmistus MM-iks."