Mercedes kaalub tiimikäskude kasutuselevõttu

Ferrari piloot Sebastian Vettel on võitnud kolmest esimesest etapist kaks ja asub 68 punktiga MM-sarjas liidrikohal ehk võrreldes mõne eelmise hooajaga on Mercedesel selge konkurent ja enam ei saa MM-tiitlile sõita üksnes Saksamaa autotootja omad piloodid.

"Me pole seda viimastel aastatel teinud, kuid praegu on olukord erinev ja vajab asjakohast analüüsi, et mida see tähendab ja kus me oleme," sõnas Wolff väljaandele Guardian. "Sõidu alguses tahaksime anda neile võrdsed võimalused, arvan, et me võlgneme neile selle võimaluse."

Teisisõnu ei soovi Wolff sel hooajal nii varajases faasis veel kindlalt number üks ja number kaks sõitjat määrata, aga seni on Lewis Hamilton edestanud Valtteri Bottast igal korral. Tõsi, Bahreinis segasid soomlast tugevalt rehviprobleemid. MM-sarja üldarvestuses jääb Hamilton aga Vettelist seitsme, kuid Bottas juba 30 punkti kaugusele.