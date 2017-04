Nädalavahetusel ujuti viis uut juunioride maailmarekordit

Venelane Kliment Kolesnikov viis 200 m seliliujumise juunioride maailmarekordi uutesse kõrgustesse. Ta läbis distantsi ajaga 1.55,49, millega ta ületas eelneva tippmargi rohkem kui sekundiga, vahendab Priit Aaviku Ujumisblogi.

Nüüd hoiab Kolesnikov enda käes kõiki seliliujumise juunioride maailmarekordeid. Jaapani meistrivõistlustel parandas Suzaka Hasegawa kahe aasta vanust naiste 200 m liblikujumise juunioride maailmarekordit. Ta sai kirja ajaks 2.06,29, olles eelnevast rekordist kiirem 22 sajandikku.

Hiina meistrivõistlustel püstitati lausa kolm uut tippmarki. Li Zhuhao läbis 200 m liblikat ajaga 1.55,09, parandades enda nimele kuulunud rekordit pea poole sekundiga. Kuna hiinlane sai jaanuaris alles 18-aastaseks, siis on tal terve kalendriaasta veel aega, et rekordit parandada. Huvitava faktina võib veel välja tuua, et tegelikult on Michael Phelps selles vanuses seda distantsi kiiremini ujunud ,aga kuna FINA hakkas juunioride maailmarekordeid pidama alles 2012. aastast, siis Phelpsi tipptulemused sinna tabelisse ei mahu.

Tan Haiyan sai möödunud nädalavahetusel hakkama kahe juunioride maailmarekordiga. Esmalt ületas ta ameeriklase Michael Andrew' nimel olnud 200 m kompleksujumise rekordi rohkem kui pooleteise sekundiga, saades ajaks 1.57,54. Päev hiljem tegi ta taas suure rekordiparanduse, viies 200 m rinnuliujumise rekordnumbrid 2.08,71 peale ja ületades venelasele kuulunud tippmargi ligi sekundiga.

Selle aasta augustis toimuvad USA-s Indianapolises juunioride maailmameistrivõistlused, mis tõotavad tulla vägagi põnevad. Võistlustele on sõitmas ka Eesti juunioride koondise esinumber Kregor Zirk.