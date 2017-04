Ka Eesti neiud lõpetasid EM-valiksarja võiduga Islandi üle

Neiud spurtisid kõigis geimides kohe suurelt juhtima ja ei andnud Islandile vastumängu lootustki. Avageimis juhiti esimeseks tehniliseks mõttepausiks 8:1, teises 8:3 ja kolmandas 8:2. Vaid 62 minutit kestnud matšis hiilgas Eesti poolel 16 punkti toonud Kätriin Põld, kes jäi efektiivsusnäitajalt 15ga plussi. Rünnakul lõi ta 16 tõstest punktiks kümme, lisaks viis ässpallingut ja võistkonna ainus blokipunkt, vahendab Volley.ee.

Pallingul oli meie järelkasv pidurdamatu, teenides koguni 20 otsepunkti ja eksides vaid korra (!). Ässa said kirja kõik kümme servijoone taga käinud Eesti neidude koondise liiget. Mängu lõikes oli Islandi vastuvõtuprotsent vaid 15 ja Eestil 54. Rünnakuid realiseerisime 43-protsendiliselt, mis oli vastaste näitajast 20 võrra parem.

"Olen võidu üle õnnelik - see on hea viis valiksarja lõpetamiseks. Teadsime, et Belgia on tugev, ent Taani on kindlasti lõppenud turniiri positiivseks üllatajaks. Island läheb jällegi iga peetud kohtumisega aina paremaks. Naaseme koju ja teeme tugevat tööd tulevaste valikturniiride jaoks," rääkis Euroopa alaliidu kodulehekülje vahendusel neidude juhendaja Peeter Vahtra.

Alagrupis teenis meie koondis ühe võiduga kolmanda koha, täna seni täisedu omanud riikide vastasseisus jäi 3:1 (22:25, 25:17, 25:20, 25:19) peale Belgia. Eduga kaasnenud grupivõit andis Madalamaade võistkonnale ühtlasi ka EM-finaalturniiri pileti.