Karjääri lõpetav itaallanna võidutses WTA turniiril

Selle aastanumbri sees ei olnud Schiavone enne Bogotas toimunud turniiri võitnud ühtegi WTA turniiride mängu. Endine maailma neljas reket teatas jaanuaris, et käesolev aasta jääb WTA karussellis tema jaoks ka viimaseks.

Poolfinaalis oli Schiavone 7:5, 6:4 üle rootslannast Johanna Larssonist (WTA 53.) ning veerandfinaalis langes kogenud itaallanna saagiks turniiril esimese asetuse saanud hollandlanna Kiki Bertens (WTA 20.).

