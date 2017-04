Ennoki koduklubi jõudis finaali, Kollo mängib pronksmedali eest

Põhiturniiril teiseks tulnud Ennoki kodunaiskonnal Sm'Aeschi Pfeffingenil poolfinaalseerias probleeme ei tekkinud, kui kahel korral võideti põhiturniiril kolmanda koha saavutanud Hotel Cristali naiskonda, kirjutab volley.ee. Esimeses poolfinaalmängus jäi Pfeffingen võõrsil peale 3:0 (22, 13, 14) ja teises koduväljakul 3:1 (13, 20, -25, 15). Veerandfinaalseerias vigastada saanud Ennok poolfinaalseerias koduklubi aidata ei saanud. Finaalis läheb eestlanna koduklubi vastamisi koduliiga valitseja Zürichi Voleroga, kes on meistriks tulnud seitsmel viimasel aastal.

Sarnaselt Ennoki koduklubile põhiturniiril teise koha teeninud Kollo kodumeeskond Schönenwerdi Volley aga finaali ei pääsenud, kui poolfinaalseerias tunnistati kahel korral põhiturniiri kolmanda Näfelsi Biogasi paremust. Esimese poolfinaalmängu võitis koduväljakul mänginud Näfels 3:1 (23, 19, -20, 23) ja teise võõrsil 3:2 (-24, -22, 16, 18, 12).

Kahe võiduni peetava pronksmedaliseeria avavaatuses oli Schönenwerdi meeskond võõral väljakul 3:1 (24, -14, 20, 19) üle Lausanne'i esindusest, kes põhiturniiril hõivas neljanda koha. Eestlane oli laupäevases kohtumises 19 (+12) punktiga võitjate resultatiivseim, tuues 56-protsendilise efektiivsuse juures rünnakul 14, blokis kolm ja pallingul kaks punkti.

Kollo sõnul jäid isiklikud eesmärgid tänavusel hooajal täitmata. "Näfels oli meile läbi hooaja ääretult ebamugav vastane. Viimases poolfinaalmängus juhtisime geimidega 2:0, ent neil on pikem pink ja õigete vahetustega suudeti mäng enda kasuks pöörata. Kui kuus mängu järjest ühele võistkonnale kaotada, siis järelikult tuleb käed üles tõsta ja tõdeda, et nad ongi antud hetkel paremad. Minu isiklik eesmärk oli kahes finaalis (lisaks meistrivõistlustele ka karikavõistlustel - toim) mängida, seda me paraku ei suutnud. Nüüd tuleb leppida "väikse" finaaliga. Kuna see on minu jaoks esimene hooaeg välismaal, siis igasugune medal on väärtuslik. Eriti veel seetõttu, et kolmas koht tagaks õiguse mängida järgmisel hooajal Challenge Cupil. Lausanne palkas endale Itaalias Padovas mänginud Sloveenia koondislasest temporündaja Danijel Koncilja, aga tugeva ja stabiilse serviga suutsime nad võrgust eemale ajada," võttis poolfinaalseeria ja esimese pronksimängu kokku Kollo.

Pronksmedaliseeria jätkub laupäeval Schönenwerdi koduväljakul ja vajadusel pühapäeval samuti eestlase koduklubi kodusaalis.