Huvi Viljandi järvejooksu vastu on jätkuvalt kõrge

Pool kuud enne 88. ümber Viljandi järve jooksu starti on end kevadisele suurjooksule kirja pannud 2600 jooksjat ja ligi 700 kepikõndijat, mis tähendab et 1. mail on Viljandisse oodata ligi 4000 rahvasportlast.

Korraldajate teatel on eelregistreerimine edenenud varasemate aastatega sarnases tempos, mis tähendab, et huvi rahvaspordi vastu püsib Eestis kõrge. Veel paarkümmend aastat tagasi oli Eesti kõige vanemal rahvajooksul napilt 400 lõpetajat ning ometi oli Viljandi järvejooks ka toona üks rohkearvulisema osavõtjaskonnaga spordivõistluseid Eestis.

Suure reede ehk 14. aprilli viimasel minutil lõppes ümber Viljandi järve jooksule registreerimise kolmas voor ja nüüd alustavad korraldajad stardiprotokolli koostamist.

Mullu läks jooksu võit esmakordselt Euroopast välja, kui selle võttis Ibrahim Mukunga. Nii Mukunga kui naiste seas võidu saanud Liina Luik on stardinimekirjas ka tänavu.

Ümber Viljandi järve jooks oli esimest korda kavas 1928. aastal ning tänavu starditakse juba 88. korda. Teist sedavõrd pika eaga spordivõistlust pole Eestis ega teistes Baltimaades.

Viljandi järvejooks on osalejate seas populaarne suuresti seetõttu, et võistluse reeglid pole aastakümnete vältel muutunud. Nii nagu esimesel jooksul 1928. aastal, on ka kõikidel järgmistel jooksudel olnud rajavalik osalejatele vaba, läbida on tulnud vaid kaks järve ääres asuvat silda.

Samuti pole pikkade aastakümnete jooksul muutunud stardiaeg, mis on igal aastal olnud 1. mail kell 12 Viljandi staadionil. Lastejooksud ning koolidevaheline teatejooks ümber Viljandi järve on kavas päev varem ehk pühapäeval, 30. aprillil.