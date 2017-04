Kolm kuud Jaapanis tõid Prantsusmaa trekisõitjale neljanda MM-kulla

Prantslane valitses seda ala aastatel 2013-2015, kuid mullusel MM-il Londonis 32-aastane mees koos koondisekaaslastega "kõrbes", vahendab Spordipartner.

"See on suurepärane tagasitulek!" säras Pervis, kelle auhinnakappi lisandus Hongkongi MM-ilt ka pronks meeskondlikus sprindis. "Eelmine aasta oli raske, mul polnud head vormi. Läksin Jaapanisse kolmeks kuuks harjutama ja tulin jaanuaris Prantsusmaale tagasi, et keskenduda sellele MM-ile."