Avarii põhjustanud Sainz sai Venemaa GP-etapiks karistuse

Hispaanlane põrkas Williamsi piloodiga kokku 13. ringil boksist väljudes ning intsidendi tagajärjel pidid mõlemad sõitjad võistluse pooleli jätma.

"Ta sõitis mulle lihtsalt sisse," vahendab Autosport noore kanadalase sõnu. "Ma olin temast 50-60 meetrit eespool pidurdustsoonis ja kui ma pöörama hakkasin, sõitis ta mulle sisse. Ma nägin videot ja see on naeruväärne."

Sainz ei olnud Strolliga nõus ja ütles, et Williamsi piloot oleks pidanud talle ruumi jätma. "Ma arvan, et ta ei näinud mind ja ei oodanud, et ma seal olen," sõnas Sainz. "Ta otsustas riskida ja loota, et sisekurvis pole kedagi."

Kohtunikud mõistsid süüdi aga Sainzi, nimetades tema manöövrit "optimistlikuks" ning seetõttu tuleb hispaanlasel Sotšis toimuval etapil põhisõitu alustada kolm kohta tagapool positsioonist, mille ta suudab välja sõita kvalifikatsioonis. Samuti määrati Sainzile kaks karistuspunkti.