Harry Kane: tiitliheitlus ei ole veel läbi

Märtsis Tottenhami ees kümnepunktilist edu omanud Chelsea on viimasest neljast liigamängust kaotanud kaks, samal ajal on Tottenham võtnud seitse järjestikust võitu. Mõlemal klubil on Premier League'is jäänud mängida kuus kohtumist, üksteiselt võetakse mõõtu laupäeval, kui Wembley staadionil minnakse vastamisi karikasarja poolfinaali raames.

"Loomulikult on tegemist teise võistlussarjaga, seega on raske öelda (kui suurt psühholoogilist tähtsust mäng omab), kuid see on meie jaoks suur mäng," vahendab Reuters Kane'i sõnu. "Kui me võidame, võib see nad endas liigat silmas pidades kahtlema panna."

"Tabelit vaadates – kuus vooru on veel mängida ning on uskumatu olla 71 punkti peal," jätkas Kane. "Me peame hooaja tugevalt lõpetama – see (tiitliheitlus) ei ole veel läbi."