Täna algab naiste käsipalliliiga finaalseeria

Tänavu on naiskonnad kohtunud kolmel korral. Põhiturniiril jäi tiitlikaitsja Reval-Sport/Mella kodus peale 27:25 ning võõrsil 32:28. Põlvas toimunud karikafinaalis olid Reval-Sport/Mella võidunumbrid 34:26.

Põhiturniiril esikoha saanud Reval-Sport/Mella võidumarss kestis viimase vooruni, kus selle lõpetas Põlva SK/Toode, kes lahkus Tallinnast viieväravalise paremusega. Mella peatreeneri Ella Kungurtseva sõnul näitas see kohtumine ära naiskonna vead. "Tegime palju sööduvigu, kiirustasime ning jäime hätta realiseerimisega," loetles Kungurtseva. "Lõpuks said meil kõik mängida ja nii me kaotasimegi."

Kungurtseva sõnul on tänavu liiga tase ühtlasemaks muutunud. "Kõik tulevad meie kui tiitlikaitsja vastu mängima erilise motivatsiooniga," tõdes Kungurtseva. "Naiskonnad arenevad ja lihtne pole kellegagi. Padise on tugev ning meid ootavad ees rasked lahingud."

Põhihooaja teise naiskonna Reval-Sport/Padise/Lasnamäe juhendaja Siiri Uusküla on Kungurtsevaga nõus. "Tase on ühtlustunud," ei varjanud ta. "Mellal on tulnud vanu tegijaid tagasi, Põlva naasis meistrisarja, Tapa on arenenud ning Tallinnat viib edasi uus peatreener."

Uusküla meelest tuleb finaalseerias arvestada mitme teguriga. "Loeb see, kuidas mäng käivitub ning üheks võtmesõnaks on realiseerimine," ennustas Uusküla. "Peame palli kiirelt üle tooma ja siis rahulikumalt oma rünnakut üles ehitama. Mella mängumootoriks on endiselt Jelena Mihailova ning ohtlikud on ka nende ääred. Meid kimbutavad probleemid kahe tagamängijaga, kuid loodetavasti on Maarja Põldver vahepealsest madalseisust üle saanud."

Põhiturniiri lõpptabel kaheksa vooru järel: Reval-Sport/Mella 14, Reval-Sport/Padise/Lasnamäe 12, Põlva SK/Toode 10, SK Tapa 4, HC Tallinn 0 punkti.

Põhiturniiri väravaküttide edetabeli tipp: Maarja Põldver (Reval-Sport/Padise/Lasnamäe) 66 (8 mängu), Kerli Jõks (HC Tallinn) 62 (8), Kim Ly Hoang (Reval-Sport/Padise/Lasnamäe) 57 (8), Selma Rein (Põlva SK/Toode) 55 (8), Jekaterina Tšerneštšuk (Reval-Sport/Mella) 55 (8), Antonina Baljakina (Reval-Sport/Mella) 49 (8), Marjette Maie Müntser (SK Tapa) 47 (7), Teele Utsal (Põlva SK/Toode) 47 (6), Helena Anijalg (Põlva SK/Toode) 42 (8), Keili Kadak 39 (8), Mia-Marii Tedrekull (SK Tapa) 34 (8), Janeli Patrail (Põlva SK/Toode) 33 (8), Merit Moro (HC Tallinn) 30 (8), Aleksandra Romanenko (Reval-Sport/Mella) 30 (6) tabamust.

Kohamängude ajakava:

Pronksimäng. 11.04.2017 (kell 18.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Põlva SK/Toode 26:36

Finaal. 17.04.2017 (kell 17.30) Kristiine Sport: Reval-Sport/Padise/Lasnamäe – Reval-Sport/Mella

Pronksimäng. 23.04.2017 (kell 12.00) Mesikäpa Hall: Põlva SK/Toode – SK Tapa

Finaal. 26.04.2017 (kell 17.30) Kristiine Sport: Reval-Sport/Mella – Reval-Sport/Padise/Lasnamäe