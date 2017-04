Zenjovi koduklubi kaotas võimalused tiitli püüdmiseks

Kapazi koduväljakul 12 500 pealtvaataja ees peetud mäng püsis väravateta kuni 70. minutini, mil Kameruni poolkaitsja Julien Ebah võõrustajad juhtima viis, kirjutab Soccernet.ee. Kolmandal üleminutil lõi brasiillane Dario da Silva Kapazi 2:0 võidule. Sergei Zenjov tegi kaasa täismängu.

Kuna Gabala lähim konkurent Karabahh alistas pühapäeval 3:0 Bakuu Interi, kindlustasid nad kaks vooru enne hooaja lõppu meistritiitli, sest edestavad teisel real olevat Gabalat nüüd seitsme punktiga.

Gabala omakorda edestab Interit kuue punktiga, kuid matemaatiliselt on Interil veel kõik võimalused olemas. Seda enam, et nädala pärast kohtutakse omavahel. Kui kahel meeskonnal on hooaja lõpus sama palju punkte, loevad omavahelised mängud. Hooaja alguses oli Gabala Interist parem 2:0 tulemusega.

Kindel on aga ka see, et hoolimata hooaja viimastest voorudest mängib Gabala taas Euroopa liiga eelringides. Tänavu jõuti välja alagrupiturniirile. Karabahhilt on võimalik revanš võtta mai alguses peetavas karikafinaalis.