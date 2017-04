Avo Keel: Eesti võrkpallureid ei võeta välismaale siniste silmade pärast

"Julgen väita, et Tartu lahendas neljanda geimi lõpus esimese matšpalli taktikaliselt valesti," sõnas Keel finaalseeria avavaatusest, mille võitis Tallinna Selver 3:2, stuudios. "Eesliinis olid sidemängijal kaks kõige resultatiivsemat nurgaründajat ja ta otsustas selle mängida keskelt. Teadmata muidugi seda, kuidas neil oli omavahel kokku lepitud, võib-olla oli see treeneri käsk, võib-olla tema otsus, aga see on minu isiklik arvamus."

Mis on kummagi finalisti trumbid, mis võiks või peaks seeria nende kasuks pöörama? "Ma arvan, et Selver on esiteks kõige parema platsimänguga meeskond ehk Selveri tagaliini esimene puude on hea," rääkis Keel. "See pall on väga tihti mängus ja sinna saab päris tõsiselt lüüa. Tartu eeliseks pean bloki tehnilisust ja Tartu edu võib hakata ka siis esile tulema, kui nad suudavad 81 ruutmeetri sees vajalikel hetkedel oma servi hoida."

Kuidas hindad mängutaset ja kvaliteeti, mida meie kodune liiga pakub? "Kindlasti on selliseid halvemaid või igavamaid perioode, pean silmas põhiturniiri, kus kõik mängud ei ole võib-olla sellised, nagu võiks raamatu järgi olla. Ma arvan, et tase on selles mõttes korralik, et kui Eesti mängija läheb kuskile välismaale, ei võeta teda siniste silmade pärast. Teda võetakse taseme pärast ja Eestist on läinud palju mängijad väga korralikesse liigadesse ja klubidesse."

"Mina jään selle juurde, et ajas kümme aastat tagasi minnes on see mäng ikkagi natuke teistmoodi. Praegu mängitakse kindlasti paremat võrkpalli kui mängiti kümme aastat tagasi. Areng on ja see on loomulik."