Eesti iluuisutamine tähistas Tondiraba jäähallis ümmargust tähtpäeva

Eesti iluuisutamise algusajaks loetakse esimeste Eesti meistrivõistluste toimumist 1917. aasta veebruaris. Just seda sündmust tähistati laupäeval Tondiraba jäähallis kavaga, mis võttis üksipulgi lahti Eesti iluuisutamise ajaloo ja tõi publiku ette meie tippuisutajad.

"Uisutamine on osa minu elust," sõnas kolmekordne Eesti meister Helery Hälvin ERR-ile. "100 aastat on väga suur uhkus ja ma olen selle üle väga uhke, et mina olen selles sajas aastas ka väike osakene."

Mitmekordne Eesti meister ja kolmedel olümpiamängudel esinenud Margus Hernits käis jääl koos isa ja pojaga.

"Mõtlesime, et lähme teeme natukene pulli," sõnas Hernits. "Selles mõttes, et me ei võta seda väga tõsiselt, me ei pane seda kolme põlvkonna asja kavasse, läheb keeruliseks. Oli mõnus, hea meeleolu."

Üksteise järel käisid publiku ees ka meie uisukoolide õpilased oma oskusi näitamas. Tondiraba jäähalli juhatajana töötava endise tippuisutaja Elena Glebova sõnul võib küll loota, et väärika eani jõudnud Eesti uisutamise tulevik on helge.

"Pärast seda, kui tondiraba jäähall oli ehitatud, saime väga palju algajaid," meenutas Glebova. "Nii palju lapsi, kui meil praegu trennis käib, pole meil kunagi olnud. Ma arvan, et tänu sellele võime tulevikus nendelt lastelt häid tulemusi oodata."