Priit Biene raskest endurosprindist: vea tegemine läheb kalliks maksma

Priit Biene alustas kodust endurohooaega võidukalt, kui oli Jõelähtme võistlusel parim E-2 klassis. 6,2 kilomeetrist katset läbisid sõitjad neli korda ning Biene näitas parimat aega kõigil katsetel.

"Tavaenduro on kaks päeva ja sul on ülesõidud," selgitas Biene ERR-ile. "Endurosprindis on see, et lähed, sõidad ja on ainult kiiruskatse. Kui ühe vea teed, läheb see kohe kalliks maksma. Ei tasu vigu teha."

Märtsi lõpus tegi Biene kaasa MM-i avaetapil Soomes, kus teenis ränkraskel Päijjäne võistlusel meeletult kogemusi.

"402 km päevas ja puhast sõiduaega tuli 12 tundi ja 50 minutit. Ei ole võrreldavad, seal oli ikka väga hull," tõdes Biene. "Kiiruskatse oli 30 minutit pikk, siin kestis Eesti kohta pikk kiiruskatse 10 minutit. Vahe on ikka meeletu."

Kahe nädala pärast alustatakse Portugalis Euroopa meistrivõistlustega, kus Biene eesmärgiks on Junior-klassi hooaeg lõpetada esikuuikus. Jõelähtme sprindis võitis E-1 klassis Veiko Rääts, E-3 klassis aga Toomas Triisa, edestades Elary Talu vaid nelja sekundiga. Dakari-karastusega Triisal mõlguvad lisaks kodustele mõõduvõttudele peas ka suuremad võistlused.

"Peas käivad erinevad mõtted, aga pole veel päris täpselt paika saanud," tunnistas Triisa. "Ma arvan, et kõige tähtsam on Rumeenias toimuv hardenduro sõit. See on mul peaeesmärk ja vaatab, ehk leiab hooaja lõpus midagi huvitavamat ja suuremat."

Eesti endurohooaeg jätkub kolme nädala pärast Lõuna-Eestis.