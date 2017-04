Tartu Kevadel säranud Romanjuk tahab sügisel ülikooli astuda

Viimaste aastate Eesti parim naisujuja Maria Romanjuk on olümpiadebüüdist saanud uut jõudu ja motivatsiooni. Täna läbis ta Tartus just sama distantsi ehk 100 rinnuli, mida ujus Rio olümpial, ja ei teinud seda sugugi palju kehvemini kui Rios, kuigi nüüd polnud sellist möllu, pinget ja konkurentsi nagu olümpial. Ta võitis hommikuse jõulise sooloujumisega esikoha 1.09,94-ga. Olümpial ujutud Eesti rekordist jäi puudu 45 sajandikku, aga taas täitis ta MM-i B-normi.

"Algus oli hea, esimene 50 tundsin ennast ülihästi," tõdes Romanjuk intervjuus ERR-ile. "Lõpp läks väga raskeks, viimased 15 meetrit tõmbas kuidagi kinni. Kogu aeg vaatasin, kui palju veel ujuda on."

Poole pikemal maal eile Eesti rekordist kõigest kahe sajandiku kaugusele jäänud Romanjuk saab augustis 21-aastaseks ja tahab sügisel alustada õpinguid ülikoolis.

"Kaks aastat ei õppinud üldse, tahtsin keskenduda, et saada olümpiale ja seal hästi ujuda. Loodan, et see mul õnnestus, nüüd on plaan natukene õppida ka," sõnas Romanjuk.

Korralikus vormis on ka teine Rios olümpiadebüüdi teinud Eesti ujuja Martin Allikvee, kes sarnaselt Romanjukile teenis esikoha võistluste uue rekordiga. Allikvee läbis 100 rinnuli 1.02,42-ga, jäädes oma tippmargile alla veidi üle sekundi, kuid ületades samuti MM-i B-normi.

Sama suutis 50 meetri liblikas Daniel Zaitsev. 19 aastane Eesti rekordimees alistas põnevas vastasseisus selle distantsi juunioride EM-pronksi Kregor Zirgi ja võttis esikoha 24,36 sekundiga. Mullu ujutud Eesti rekord jäi poole sekundi kaugusele.

"Ma arvan, et tehnika on praegu üpris hea, aga võiks natuke jõudu ja vastupidavust treenida," sõnas Zaitsev.

Ülekoormusest tasapisi välja roniv 17-aastane suurtalent Zirk võitis 400 meetri vabaltujumise 4.06,26-ga.

"Kuu aega tagasi Itaalias ujusin neli sekundit paremini, seal ujusin olümpiavõitjaga ühes eelujumises kõrvuti, oli ka kõva konkurents kõrval," tõdes Zirk. "Siin ei olnud võib-olla nii head konkurentsi, seetõttu ei olnud see pingutus võib-olla ka nii maksimaalne."

Avapäeval kolm alavõitu teeninud 17- aastane Margaret Markvardt kroolis täna 400 meetris üle Kertu-Ly Alneki ja viis oma tippmargi 4.31,43 peale.

"Ma üritasin ujuda libisevalt ja jälgida, et ei hingaks liiga lakke ja ei tooks nägu veest liialt välja," selgitas Markvardt.

Tartu Kevadet käisid basseinis kogemas nelja riigi pea 300 ujujat.