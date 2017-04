Selveri peatreener: ei taha uskuda, et seeria kiirelt lõppeb

Kahe võrdse, Tallinna Selveri ja Tartu Bigbanki finaalseeriat alustati kohe põnevusmänguga. Esimeses kahes geimis võttis Tartu kindlalt oma - 25:20 ja 25:22, ent kolmandas haaras Selver Lincoln Williamsi kindlate servide toel 7:0 edu ning võitis geimi kindlalt 25:16.

"Williamsi tugevad servid said meile valusaks," tunnistas Tartu pallur Mart Naaber ERR-ile. "See ongi see ainuke suur probleem, mis täna oli. Ei olnud väga kerge - tuli ja pani selliseid pommserve, mida oli raske vastu võtta."

Neljandas geimis hoidsid tartlased väikest edumaad kuni seisuni 24:22, mil neil oli võimalus ka võit vormistada, kuid järjest eksiti servil. Selver suutis lõpuks viigistada ja geimi 28:26 võita.

"Neljandas geimis oli meil see mäng võtta ja geimi lõpus tegi iga mees, kes servima läks, vea," tõdes Tartu peatreener Oliver Lüütsepp. "Me ei andnud vastasele võimalustki eksida, kohe lihtsalt andsime palli neile tagasi: proovige ise. Vaimselt väristasime selle neljanda geimi lõpu ära, hakkasime vist võidust mõtlema või tuli võiduhirm peale. Sinna see jäi."

Viiendas geimis kulges kõik taaskord võrdselt kuni seisuni 8:8, kui Selver noppis viis punkti järjest. Lincoln Williams oli taas ohtlik, kokku tõi austraallasest diagonaalründaja täna koduklubile 27 punkti.

"See, mis varem on meie meeskondade vahel juhtunud, enam ei loe," sõnas Williams. "Kui me mängime oma mängu, küll siis asjad lõpuks välja tulevad. Peame lihtsalt hästi mängima ja mitte muretsema nende asjade pärast, mis juba juhtunud on."

"Meie meeskonnal on varuks relvi, millega punkte noppida ja vastaseid takistada. Me ei tohi lihtsalt liiga palju seisu üle muretseda, peame edasi mängima ja küll siis asjad meie kasuks keeravad."

Kerget seeriat ei oota tänase järel keegi.

"Loomulikult, mida lühem, seda parem, aga ei taha uskuda, et asi väga kiirelt läheb," arvas Selveri juhendaja Rainer Vassiljev. "See oli alles esimene mäng, nüüd läheme kaheks mänguks Tartusse ja vaatame, kuidas sealt tagasi tuleme."

Nelja võiduni peetav seeria jätkub kolmapäeval Tartus.