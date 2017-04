VIDEOD | Väljakul olnud Lyoni mängijatele tungiti Bastias kallale

Kümned Bastia fännisektoris olnud inimesed tungisid kõigepealt väljakule mängueelse soojenduse ajal ning ründasid Lyoni väravavahti Mathieu Gorgelini, mille järel külalismeeskond riietusruumi taandus.

Longer, 2-minute version courtesy of OL TV shows extraordinary attempt to attack Lyon players from SC Bastia "fans". pic.twitter.com/UAsnHwSyi0 — Get French Football (@GFFN) April 16, 2017

Juhtumist šokeeritud mängijad ei nõustunud uuesti väljakule tulema, vahendab Guardian. Korsika ametivõimud veensid meeskonna aga ümber ning mängule anti avavile 50 minutit pärast ametlikku algusaega.

Poolajal rahutused jätkusid ja inimesed võtsid Gorgelini taas sihikule, väidetavalt oli üks Lyoni vahetusmängijaid lüüa üritanud meestest Bastia klubi turvaülem. Teise intsidendi järel otsustas Prantsusmaa jalgpalliliit (LFP) kohtumise ära jätta.

"LFP mõistab SC Bastia ning Lyoni Olympique'i vahelise mängu eel ning poolajal toimunud juhtumid täielikult hukka," avaldas LFP. "Me nõuame, et Bastia võtaks kasutusele kõik vajalikud meetmed, et juhtumis süüdi olevatele inimestele staadionikeelud määrata ja kindlustada, et edasiste matšide ajal oleks ohutus tagatud."

Même un stadier s'en prend aux joueurs de @OL à Bastia #bastiaol pic.twitter.com/jlB15bsamf — Thomas Tissaud (@ThomasTissaud) April 16, 2017

All sorts of projectiles thrown at the Lyon bus by locals, riot police has responded with tear gas, very ugly scenes. (RMC) — Get French Football (@GFFN) April 16, 2017

Lyoni mäng lükati edasi ka neljapäeval, kui rahva käitumise tõttu viibis Lyoni ja Besiktase vahelise Euroopa liiga matši avavile.