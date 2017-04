Vettel edestas Bahreinis Mercedeseid ja tõusis MM-sarja liidriks

Kolmandana startinud sakslane edestas etapi teises pooles kiireimat minekut näidanud britti Lewis Hamiltoni 6,660 sekundiga, kvalifikatsiooni võitnud soomlane Valtteri Bottas kaotas Vettelile 20,397 sekundit ning pidi leppima kolmanda kohaga.

Kimi Räikkönen, Vetteli kaaspiloot Ferraris, kaotas talle neljandana 22,475 sekundit. Viies oli Daniel Ricciardo (Red Bull; +39,346) ja esimese kuue hulka mahtus ka Felipe Massa (Williams; +54,326).

Kuuendana startinud Max Verstappen (Red Bull) pidi sõidu 12. ringil pidurikke tõttu pooleli jätma. Ferrari jaoks oli Bahreinis tegemist esimese võiduga pärast 2010. aastat, mil võistluse lõpetas esimesena Fernando Alonso.

Pärast kolmandat etappi tõusis Vettel ka MM-sarja liidriks – tal on nüüd koos 68 punkti, Hamiltonil on 61 ja Bottasel 38 silma. Konstruktorite karikas on Ferrari eduseis Mercedese ees kolm silma.