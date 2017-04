Noor Eesti purjetaja krooniti Austrias Euroopa meistriks

Hendrik Holtsmann (Pärnu Jahtklubi) purjetas seitsmes sõidus finišisse 2., 2., 2., 7., 3., 3. ja 6. kohaga ning teenis tänu stabiilsele seeriale 18 punktiga konkurentide ees võidu. Teiseks purjetas Oscar Andersson Norrast 25 punktiga ja kolmandaks Fabrin Jesper Bergmann Taanist 26 punktiga. Holtsmann ütles, et "sõidud olid väga pingelised. Järve tuuleolud olid heitlikud ja edu tagas mulle stabiilselt hea purjetamine."

Karla Luhar (PJK) purjetas kokkuvõttes 18. kohale.

Tüdrukute Euroopa meistrivõistlustel võidutses venelanna Arina Latõnina rootslanna Ebba Berntssoni ja austerlanna Clara Petscheli ees. Eestlannadest purjetasid EM-il esikümnesse Helen Pais (Kalevi Jahtklubi) ja Romi Safin (PJK) vastavalt 8. ja 10. kohaga. Pärnu tüdruk Lisbeth Taggu oli kokkuvõttes 13.

Regati formaat nägi ette 12 sõitu, millest ebastabiilsetes tuuleoludes suudeti finišini purjetada seitse sõitu. Halvim sõit läks kõigil võistlejatel mahaarvamisele.

Zoom8 on ühe purjega noorte ühepaat. Paadi disainis 1992. aastal soomlane Henrik Segercrantz noorte purjetajate ideede põhjal, see on 2,65 m pikk ning purjepindala on 4,8 m². Zoom8 on kiire, ohutu ja kergesti käsitsetav paat, mis on hea üleminekuks lastepurjekalt Optimistilt juunioride klassidesse.