Allikvee ja Romanjuk olid Tartu Kevadel omaette klassist

22-aastane Allikvee oli pidurdamatus hoos kõikidel rinnuliujumise distantsidel, mille ta võitis ülekaalukalt. 100 m ja 200 m rinnuliujumises püstitas ta ka uued võimsad võistluste rekordid, vahendab Priit Aaviku Ujumisblogi.

Allikveele kuulus ülekaalukalt ka võistluste parim tulemus, mis sündis 200 m rinnuliujumises ajaga 2.14,87. See on Eesti kõigi aegade paremuselt neljas tulemus, Dmitri Kapelini hoolealusele kuulub nüüdsest kuus kõigi aegade parimat tulemust. Huvitav on see, et Eesti eelmise aasta parimale meesujujale kuulus lausa kolm võistluste kõige paremat tulemust. 50 m ja 100 m rinnuliujumise võiduajad olid 28,65 ja 1.02,42. Samuti oli Allikvee ainuke meesujuja, kes sai kaela kolm kuldmedalit.

Võistluste kolm parimat tulemust naiste seas tegi Allikvee treeningkaaslane Maria Romanjuk. Ta triumfeeris kõikidel rinnuliujumise distantsidel ning jäi 200 m rinnuliujumises enda nimele kuuluvale rahvusrekordile alla vaid kahe sajandikuga. 100 m rinnuliujumises ujus ta enda karjääri jooksul viiendat korda alla 1.10, saades ajaks 1.09,94. Romanjukile kuulub sel distantsil nüüd kuus Eesti kõigi aegade parimat sooritust. 50 m rinnuliujumise võiduajaks märgiti 20-aastasel neiul 32,11. Kõikidel neil aladel püstitas ta ka uue võistluste rekordi.

Kõige edukam naisujuja medalite arvestuses oli Margaret Markvardt, kes pälvis neli kuldmedalit ja kaks hõbedast autasu. 17-aastane ujuja võitis 100 m liblikat, 200 m kompleksi, 50 m selili ja 400 m vabalt. Kahtlemata üks üllatavamaid tulemusi sündis 50 m seliliujumises, mille ta läbis uue isikliku rekordiga 29,77. Eesti kõigi aegade edetabelis annab see aeg neljanda koha. Neli kuldmedalit võitis ka Kertu Ly Alnek, aga tema pälvis ühe hõbemedali vähem kui Markvardt; Alneki säravaim esitus oli 100 m vabaltujumises, mille ta võitis ajaga 58.02.

Lisaks täiskasvanutele tegid häid tulemusi ka noored. Noormeestest oli heas hoos noortekoondise liider Alex Ahtiainen. Poodiumi kõige kõrgemale astmele astus noormees neljal korral, võites 50 m ja 100 m selili ning 50 m ja 100 m liblikat. Lisaks pälvis ta täiskasvanute arvestuses 200 m seliliujumises pronksmedali. Neidudest oli parim aasta vanematega rinda pistnud Laura-Liis Valdmaa. Tema lisas enda auhinnakappi täpselt samad kuldmedalid mis Ahtiainen. Huvitava faktina võib välja tuua, et 50 m liblikujumises jäi Valdmaa Eesti noorte rekordist vaid 13 sajandiku kaugusele.

Eesti hooaja tippmarke püstitati Tartus kahe päeva jooksul viis. Endri Vinter ujus uued tipptulemused 50 m ja 100 m seliliujumises aegadega vastavalt 26,15 ja 58,03. Meestest parandasid tippmarke veel Daniel Zaitsev 50 m liblikujumises (24,36) ja Martin Liivamägi 200 m kompleksujumises (2.04,18). Naistest ujus uue Eesti hooaja tippmargi Markvardt 50 m seliliujumises (29,77). Võistluste käigus püstitasid uued hooaja tippmargid veel Sigrid Sepp (100 m selili) ja Markvardt (100 m liblikat), aga samal ajal USA-s võistelnud Alina Kendzior ületas mõlemad TOP-i neidude tulemused.

Võistluste rekordi püstitanud ujujad:

Martin Allikvee - 50 m ja 100 m rinnuli

Maria Romanjuk - 50 m, 100 m ja 200 m rinnuli

Martin Liivamägi - 200 m kompleksi

Endri Vinter - 50 m selili

Margaret Markvardt - 50 m selili ja 100 m liblikat

Sigrid Sepp - 100 m selili

Kertu Ly Alnek - 50 m liblikat

Võistluste 10 parimat tulemust:

1. Martin Allikvee - 200 m rinnuli - 835 punkti

2. Martin Allikvee - 100 m rinnuli - 798 punkti

3. Martin Allikvee - 50 m rinnuli - 784 punkti

4. Daniel Zaitsev - 50 m liblikat - 780 punkti

5. Maria Romanjuk - 100 m rinnuli - 778 punkti

6. Maria Romanjuk - 200 m rinnuli - 777 punkti

7. Endri Vinter - 50 m selili - 776 punkti

8. Pjotr Degtjarjov - 100 m vabalt - 774 punkti

9.-10. Maria Romanjuk - 50 m rinnuli - 773 punkti

9.-10. Martin Liivamägi - 200 m kompleksi - 773 punkti