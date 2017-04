Põlvetrauma jättis Ragnar Klavani täna Liverpooli koosseisust välja

Liverpooli keskkaitses alustavad Joel Matip ja Dejan Lovren. Veel tulevad algrivistuses väljakule Simon Mignolet, Nathaniel Clyne, James Milner, Georginio Wijnaldum, Emre Can, Lucas Leiva, Divock Origi, Roberto Firmino ja Philippe Coutinho.

Enne tänast mängu on Liverpool liigatabelis 63 punktiga neljandal kohal, kuid edukas mäng aitaks neid esikolmikusse, sest eile võitnud Manchester Cityl on vaid üks punkt enam. West Bromwich on 44 silmaga kaheksas.