ManU alistas Chelsea ning jättis Tottenhamile võimaluse

ManU viis seitsmendal minutil ette Ander Herreralt hea söödu saanud Marcus Rashford, teise poolaja neljandal minutil realiseeris Herrera ise Ashley Youngi eeltöö, kui hispaanlase tugev löök Chelsea kaitsjatest rikošeti võttis ning Asmir Begovici selja taha lendas.

Manchester Unitedi võit tähendab, et Chelsea edu on linnarivaal Tottenhami ees nüüd vaid neli punkti – Chelseal on 32 mängu järel 75 silma, Tottenhamil 71. Kolmandal kohal on Liverpool, kes oli täna Roberto Firmino avapoolaja üleminutil löödud värava järel 1:0 üle West Bromwich Albionist. Ragnar Klavan jättis kohtumise põlvevigastuse tõttu vahele.

Enne mänge:

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan tänases Inglismaa kõrgliiga kohtumises võõrsil West Bromwich Albioniga oma meeskonna Liverpooli koosseisu ei kuulu. Klubi kodulehekülje teatel vaevab eestlast põlvevigastus.

Liverpooli keskkaitses alustavad Joel Matip ja Dejan Lovren. Veel tulevad algrivistuses väljakule Simon Mignolet, Nathaniel Clyne, James Milner, Georginio Wijnaldum, Emre Can, Lucas Leiva, Divock Origi, Roberto Firmino ja Philippe Coutinho.

Enne tänast mängu on Liverpool liigatabelis 63 punktiga neljandal kohal, kuid edukas mäng aitaks neid esikolmikusse, sest eile võitnud Manchester Cityl on vaid üks punkt enam. West Bromwich on 44 silmaga kaheksas.