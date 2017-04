Ralf Aroni hooaja avaetapp F3 sarjas ei kulgenud soovitult

Võistkond ei leidnud kuidagi head kiirust kvalifikatsioonis ega ka võistlussõitudes. F3 sari on aga tänavu väga konkurentsitihe, mille tõttu kvalifikatsioon ja hea stardikoht mängivad suurt rolli. Avasõit jäi Ralf Aronil pooleli, kuna kontakti järel konkurendiga sõitis rajalt välja ja oli sunnitud katkestama. Head kiirust ei leitud ka teiseks sõiduks ja üheks põhjuseks esirehvide liigne kulumine. Kolmandas sõidus oli juba esimesi märke kiiruse paranemist ja Ralfil õnnestus paari koha võrra tõusta ning punktikohale jõuda.

"Meil pole kogu tiimina päris seda hoogu nagu teistel võistkondadel ja meil oli ka Silverstone'i rajast väga vähe kogemusi. Esirehvide kulumine oli näiteks meil suureks probleemiks," tunnistas Aron pressiteate vahendusel. "Vähehaaval suutsime siiski midagi parandada ja viimases sõidus oli auto juba veidi kiirem.

"Positiivsele poolele võib kanda selle, et me nüüd saime enam-vähem selgeks, milles on probleem ja kuhu suunda liikuda. Jäängi nüüd praegu Inglismaale, et testida ja üritada koostöös tiimiga midagi parandada. Kahe nädala pärast toimuv etapp Monza ringrajal peaks meile paremini sobima."