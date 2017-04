Poola tiimilt varastatud rattad leiti imekombel üles

Õnneks suurt tragöödiat ei tekkinud, sest Hollandi politsei leidis rattad – kadunud oli kaks ratast ja mõned jooksud – reede õhtul mahajäetud autost üles. Sõiduvahend leiti Sibbe küla tupiktänavast, mis asub Amstel Gold Race’i finiši lähedal. CCC Sprandi Polkowice rekkas oli 18 Itaalia kompanii Guerciotti ratast ja kuus paari varujookse. Kuna Poolast jõudsid kohale ka varurattad, saab tiim täies koosseisus starti asuda, vahendab Rattauudised.ee.

CCC Sprandi Polkowice pole esimene jalgrattameeskond, kellel on Limburgi regioonis sääraseid probleeme esinenud. Nippo-Vini Fantini jäi enne kuu alguses peetud Volta Limburgi ilma 16 rattast. Mulluse Eneco Touri ajal üritati Maastrichtis pihta panna LottoNL-Jumbo ja Dimension Data rattaid.

Easter miracle! The stolen bikes were found in an abandoned car! Thank you for your help in spreading the news. We beat the burglars! pic.twitter.com/OtNpYIwtFA