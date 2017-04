Paju alistas dramaatilises finaalis Kirpu, Priinits kaitses edukalt tiitlit

Naiste epees, kus tippudest jäi eemale veidi hinge tõmbav Julia Beljajeva, jagus emotsiooni ja pinget lõpuni. Kõige paremini luges vastaste vehklemise läbi Nelli Paju, kes sai nelja aastase vahe järel kaela karjääri teise Eesti meistrikulla. "Võib-olla oli hea päev, aga trenni on ka palju tehtud," ütles Paju ETV spordisaatele. "Nägime selleks võistluseks heasse vormi saamise nimel palju vaeva, mis tasus ära."

26-aastane Paju, kes vehkleb füsioterapeudi ameti kõrvalt, alistas veerandfinaalis 15:13 Karoliina Loidi, seejärel langes poolfinaalis tema torgetest 15:10 Kristiina Kuusk ning otsustavas finaalis suutis ta Erika Kirpu alistada lausa 9:12 kaotusseisust. Pettunud Kirpu tunnistas, et hakkas liiga vara juubeldama. "Hakkasin liiga vara võidule mõtlema," tunnistas Kirpu. "Lasin ennast lõdvaks."

Märtsis ka Soome turniiril Kirpust jagu saanud Paju viigistas matši kuus sekundit enne lõppu. 12:12 seisult mindi nii otsustavale lisatorkele ja proriteedi sai Paju ehk Kirpu pidi nüüd ise ründama. Pajule see sobis, sest ta oli kaitseks ja kontraks hästi valmis, ega taganenud, vaid nõelas kohe vastu. Paju tabas Kirpu õlga ning võitis matši 13:12 ja Eesti meistritiitli. "Kui ma taha jään, siis tuleb mul kuskilt seest eriline jõud, mis paneb pingutama," tõdes Paju. "Kui saad ühe ja teise torke, siis tekib adrenaliini nii palju, et näe, täna läks jälle hästi."

Pronksi said Kuusk ja tiitlikaitsja Irina Embrich, kes jäi põnevas poolfinaalis 12:15 alla Kirpule. Maailma edetabelis jätkuvalt Eesti naistest kõige kõrgemal seitsmendal positsioonil olev Embrich passida ei tahtnud ja tegi matši atraktiivseks, kuigi kaotas. "Kahjuks andsin liiga palju torkeid ära," tunnistas Embrich. "Riskisin ja lõpus oli huvitav, kuid võitis tugevam."

Kui naisi käis rajal 33, siis mehi 50 ning kolmanda järjestikkuse meistrikulla võttis väga kindlalt vehelnud Sten Priinits, kes tegi eelmise hooaja järel mõned olulised muudatused. "Ma olen hakanud eriliselt tõsiselt tippsporti suhtuma," sõnas Priinits. "Varem olid mul ennatlikud mõtted, et ma pole etteotsa jõudmiseks piisavalt kõva. Nautke muutsin mõtlemist ja treeningmetoodikat, mis on siiamaani edu toonud."

Priinits alistas finaalis Peeter Turnau 15:11. Pronksi said Marno Allika ja Jüri Salm. Nii Priinits kui Turnau olid hiljuti Nikolai Novosjoloviga Sotšis treeninglaagris, kust naastes polnud Novosjolov täiesti terve ning peatreeneriga nõu pidades otsustas meeskonna esinumber meistrivõistlused vahele jätta. Novosjolov lisas, et süstide toel saanuks ta vehelda, kuid sellel poleks olnud mõtet.

"Tegime nädal aega koos Venemaa koondisega Sotšis trenni," lausus koondise peatreener Igor Tšikinjov. "Nikolaiga on suures plaanis kõik korras, lihtsalt väiksed tervislikud probleemid segavad. Otsustasime teda hoida."

Kui Eesti meeskond hakkab juba valmistuma juunikuiseks EM-iks, siis naised lähevad mai alguses olümpialinna Riosse MK-le. Mehed ei sõida Pariisi seetõttu, et kokkuvõttes nad kõrgeid kohti ei püüa ning Bogota on kaugel.