Raskest seisust välja tulnud Kontaveit: võitlesin lõpuni

"Ma jäin otsustavas setis kahel korral murdepalliga taha ja kuigi vastane mängis hästi, võitlesin lõpuni," ütles Kontaveit WTA kodulehekülje vahendusel.

Finaalis kohtub Kontaveit kvalifikatsiooni kaudu põhitabelisse pääsenud Tšehhi tennisisti Marketa Vondrousovaga (WTA 233), kelle jaoks see on samuti esimeseks WTA-turniiri finaaliks. "Ta mängib siin hästi ja on saanud väärt võite," lausus Kontaveit.