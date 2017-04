VIDEO | Pealtvaataja lükkas Pariis-Roubaix’ võitu püüdnud ratturit

Kolm esimest meest – lisaks Štybarile veel hilisem võitja Greg van Avermaet (BMC) ja Sebastian Langeveld (Cannondale-Drapac) – olid jõudnud Roubaix’ velodroomile ja Štybar eelistas võtta sisse positsiooni treki ülemise serva lähedal pealtvaatajate läheduses, vahendas Rattauudised.ee.

Üks kaasaelaja haaras aga korraks Štybari käest kinni ja allpool olevas videos (stseen algab, kui kulunud on 43 sekundit) on näha, et see viib 31-aastase ratturi korraks tasakaalust välja. Õnneks jäi Štybar sadulasse, kuid võinuks minna palju hullemini. Štybar ei laskunud end vahejuhtumist häirida ja alustas esimesena sprinti, kuid jäi finišijoonel van Avermaeti järel teiseks.

Štybari tiimikaaslane Yves Lampaert kinnitas, et pärast võidusõitu inetust intsidendist juttu ei tehtud. See pole Štybarile esimene kord fännidega sõidu ajal kontaktis olla. 2013. aastal Pariis-Roubaix’l debüteerides lõi Štybar jooksikute gruppi kuuludes munakivilõigul kaasaelajat. Kolmekordne cyclo-crossi maailmameister Štybar pikali ei kukkunud, kuid ta kaotas kontakti kaaslastega ja pidi leppima kuuenda kohaga.