Võrkpallikoondis kohtub sõprusmängudes Hispaania, Portugali ja Venemaaga

Enne mais ja juunis toimuvaid maailmameistrivõistluste valiksarja ja Maailmaliiga kohtumisi peab Eesti meeste võrkpallikoondis seitse sõprusmängu, millest intrigeerivaim on vastasseis Venemaaga.

Võrkpallimaailma absoluutsesse tippu kuuluva idanaabriga läheme vastamisi koduses Kalevi spordihallis pühapäeval, 21. mail kell 18.00. Nädal aega hiljem kohtume Venemaaga juba MM-valikturniiri raames, kus võib olla kaalul ei vähem ega rohkem kui otsepääs 2018. aasta maailmameistrivõistluste finaalturniirile. Kas koondise peatreener Gheorghe Creţu ei karda, et vahetult valikturniiri eel peetav sõprusmäng võib vastasele meie mängupildist väga hea ülevaate anda?

"Selles liinis ei mõtle ma absoluutselt. Selleks, et Venemaaga pidada otsustavat matši MM-ile pääsemise nimel, peame eelnevalt neli vastast võitma," vahendab alaliidu pressiteade peatreeneri sõnu. "Venemaaga mängimine on sellise väikese riigi nagu Eesti jaoks midagi erilist. Me peame võtma seda kui tohutult suurt võimalust ja suurt boonust," lisas ta. Samal nädalalõpul seisab ees ka kolm matši hispaanlastega, kes alustavad paar päeva hiljem MM-valikturniiri kohtumisi Tšehhis.

Rahvusmeeskond koguneb laagrisse 1. mail ja esimesed sõprusmängud peetakse 11.-13. maini, kui külla sõidetakse Portugali koondisele. "Portugalis peetavatel mängudel on eesmärgiks näha, millises vormis koondislased on. Kindlasti tahan kasutada erinevaid koosseise ja teha vajalikke parandusi meie mängupildis," rääkis Creţu.

MM-valiksarja Euroopa tsooni teise ringi mängud toimuvad Kalevi spordihallis 24.-28. maini. Seal on Venemaa kõrval meie vastasteks Kosovo, Montenegro, Rumeenia ja Ungari. Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi esimene alagrupiturniir peetakse 2.-4. juunini Montenegros, kus mängime võõrustajate kõrval Hiina Taipei ja Tuneesiaga. Nädal aega hiljem näeb Eesti publik Kalevi spordihallis matše Katari, Kreeka ja Venezuelaga.

Eesti koondise sõprusmängud mais 2017

11. mai 17.00 Portugal – Eesti Vila Flor

12. mai 17.00 Portugal – Eesti Vila Flor

13. mai 15.00 Portugal – Eesti Vila Flor

19. mai 18:00 Eesti – Hispaania Kalevi SH

20. mai 18.00 Eesti – Hispaania Kalevi SH

21. mai 15.00 Eesti – Hispaania Kalevi SH

21. mai 18.00 Eesti – Venemaa Kalevi SH