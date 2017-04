Aduriz ja Muniain korraldasid Bilbaos väravatesaju

Kohtumise avavärava lõi Mikel San Jose 7. minutil, kaks minutit hiljem suurendas Iker Muniain kodumeeskonna edu juba kaheväravaliseks. 12. minutil lõi Pedro Bigas küll ühe värava tagasi, kuid Aritz Aduriz lõi 18. minutil Bilbao kolmanda ning seejärel Las Palmase vastupanu rauges.

Teisel poolajal lisasid nii Muniain kui Aduriz kahe minuti jooksul veel ühe värava ja kodumeeskond saavutas lõpuks 5:1 võidu. 32 mänguga 53 punkti kogunud Bilbao on hetkel kuuendal ehk viimasel Euroopasse viival kohal.

36-aastane Aduriz, kes liitus Bilbaoga juba aastal 2000, kuid on vahepeal mänginud ka Valladolidi, Mallorca ning Valencia eest, on käesoleval La Liga hooajal löönud 14 väravat. Eelmisel hooajal tõsisest vigastusest taastunud 24-aastase Muniaini jaoks oli see kuuendaks tabamuseks.